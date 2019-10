Začenja se sedmi evropski teden programiranja

Ljubljana, 5. oktobra - Z današnjim dnem se začenja sedmi evropski teden programiranja, v okviru katerega se bodo do 20. oktobra po različnih evropskih mestih in širše odvili številni dogodki in delavnice na temo programiranja in digitalne pismenosti. Pester program se obeta tudi v Sloveniji, kjer bo potekalo več kot 70 dogodkov.