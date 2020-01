Na Gorenjskem po dobrih izkušnjah nadaljujejo z obujanjem prehranske dediščine

Jesenice, 11. januarja - Po uspehu lani zaključenega mednarodnega projekta AlpFoodway se na zgornjem Gorenjskem lotevajo novega projekta ohranjanja prehranske dediščine s sloganom Kuham domače. Začeli so v Kranjski Gori in Radovljici, kjer bodo poskrbeli za prenos znanja o pripravi tradicionalnih jedi in jim skušali najti mesto v lokalni kulinariki ter gostinski ponudbi.