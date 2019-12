Lendavska kandidatura za prestolnico EPK na poti v Ljubljano

Lendava, 30. decembra - Iz Lendave bodo danes odpeljali v Ljubljano prijavno gradivo za kandidaturo tega mesta za evropsko prestolnico kulture (EPK) za leto 2025. Ob tem poudarjajo, da so edina kandidatka, ki bo program izvajala v štirih državah in osmih regijah, ter da so njihovi dogodki že zdaj mednarodni, kar je njihova realnost in velika prednost.