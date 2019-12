Mesta na vlado naslovila javno pismo glede nacionalne podpore projektu EPK 2025

Ljubljana, 20. decembra - Mesta, ki so napovedala kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025, so na vlado naslovila javno pismo glede napovedane nacionalne podpore projektu. V njem opozarjajo da je deset milijonov evrov za vsak ambiciozen projekt EPK povsem nesprejemljiva vsota in kaže na popolno nerazumevanje države glede pomena tega nacionalnega projekta.