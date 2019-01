Po gorenjski avtocesti divjala brez vozniškega dovoljenja

Kranj, 21. januarja - Gorenjski prometni policisti so čez vikend imeli polne roke dela s prehitrimi in vinjenimi vozniki. V soboto so ustavili voznico, ki je po avtocesti na omejitvi 110 kilometrov na uro vozila s hitrostjo 172 kilometrov na uro brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V avtomobilu je prevažala tri otroke, ki niso bili zavarovani z zadrževalnim sistemom.