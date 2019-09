Z divjanjem po mestu 21-letnik do 3154 evrov kazni

Novo mesto, 13. septembra - Novomeški policisti so v četrtek zvečer obravnavali 21-letnega voznika, ki je najprej divjal po mestu, nato pa trčil v betonski zid. Policisti so v postopku ugotovili kar nekaj kršitev cestno prometnih predpisov, ki so 21-letniku skupno nanesli za kar 3154 evrov kazni in osem kazenskih točk, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.