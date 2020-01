V Novem mestu slovesna akademija ob 550. obletnici prihoda frančiškanov v mesto

Novo mesto, 6. januarja - V Novem mestu, kjer so se lani spominjali prihoda reda frančiškanov, ki so se pred 550 leti iz Bosne tja zatekli pred Turki, so danes pripravili še slovesno akademijo, na kateri je spregovoril zgodovinar Stane Granda. Ta je poudaril pomembno vlogo, ki jo je omenjeni samostanski red odigral pri ustanavljanju in vodenju novomeškega šolstva.