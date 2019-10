V Novem mestu zaznamujejo 550-letnico prihoda frančiškanov v mesto

Novo mesto, 24. oktobra - V Novem mestu se letos spominjajo prihoda reda frančiškanov, ki so se pred 550 leti iz Bosne tja zatekli pred Turki. Frančiškani so v Novem mestu nato leta 1472 sezidali samostan, ki je odigral važno vlogo pri ustanavljanju in vodenju tamkajšnjega šolstva. Novo mesto bi bilo brez frančiškanov drugačno, so menili na današnji novinarski konferenci.