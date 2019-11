V Novem mestu simpozij ob 550-letnici prihoda frančiškanov v mesto

Novo mesto, 6. novembra - V Novem mestu, kjer se letos spominjajo prihoda reda frančiškanov, ki so se pred 550 leti iz Bosne tja zatekli pred Turki, so danes pripravili strokovni simpozij o prvih desetletjih frančiškanov v Novem mestu in njihovem pomenu za zgodovino mesta. Ta samostanski red je namreč odigral pomembno vlogo pri ustanavljanju in vodenju tamkajšnjega šolstva.