V protestih v Indiji ubitih že 15 ljudi

New Delhi, 20. decembra - V Indiji so se danes nadaljevali protesti zaradi spornega zakona, ki predvideva poenostavljen postopek za pridobitev državljanstva za nemuslimanske priseljence iz sosednjih držav. V spopadih med protestniki in policijo je bilo v tednu dni ubitih že 15 ljudi, samo danes šest v severni zvezni državi Uttar Pradesh.