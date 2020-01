Starostna upokojitev možna s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe brez dokupa

Ljubljana, 1. januarja - Za starostno upokojitev v letošnjem letu morata biti tako moški kot ženska stara 60 let, imeti pa morata 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Prav tako se lahko upokojita pri starosti 65 let, a morata imeti najmanj 15 let zavarovalne dobe, navaja pokojninski zavod.