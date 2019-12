Po pokojninski noveli bo ostajanje v zaposlitvi še bolj nagrajeno

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 17. decembra - V letu 2020 bo začela veljati pokojninska novela, ki želi z mehkimi ukrepi zvišati delovno aktivnost med starejšimi delavci. Po že veljavnem zakonu se bosta lahko tako moški kot ženska sicer starostno upokojila pri starosti 65 let, če imata najmanj 15 let zavarovalne dobe, oziroma pri starosti 60 let, če imata 40 let pokojninske dobe brez dokupa.