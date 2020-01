NPU v desetletju delovanja dokazal, da nedotakljivih ni

Ljubljana, 1. januarja - Mineva 10 let od ustanovitve Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Po oceni generalne direktorice policije Tatjane Bobnar je urad izpolnil pričakovanja. Preiskovalci NPU so po njeni oceni zavzeti in dobri, s svojim dosedanjim delom pa so dokazali, da nedotakljivih ni. Za novega direktorja Darka Muženiča pravi, da je prinesel nov veter.