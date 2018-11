Po torkovih preiskavah NPU eden od osumljencev pred preiskovalnega sodnika

Ljubljana, 28. novembra - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v torek pozno zvečer zaključili hišne preiskave, ki so jih opravili v sklopu preiskav domnevno koruptivnih dejanj bančnikov. Po koncu preiskav so iz pridržanja izpustili 11 osumljencev, enega pa bodo danes zaslišali in nato privedli pred preiskovalnega sodnika, so za STA pojasnili na policiji.