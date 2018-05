Politiki v tem mandatu v nekaterih policijskih in sodnih postopkih

pripravila Sonja Poznič Cvetko in Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 29. maja - Mandatno-volilna komisija DZ se je v tem mandatu sedemkrat opredelila o podelitvi imunitete poslancu, četudi se poslanci niso sklicevali nanjo. So se pa tako poslanci kot drugi politični funkcionarji znašli v kar nekaj policijskih in sodnih postopkih. V ozadju teh so večkrat videli politične motive, še posebej, ko pravnomočnih obsodb ni bilo.