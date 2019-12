Rekonstrukcija ceste Zidani Most-Radeče naj bi se začela spomladi

Radeče, 28. decembra - Direkcija za infrastrukturo je na javni razpis za izbor izvajalca del za rekonstrukcijo ceste Zidani Most-Radeče prejela pet ponudb, ki so v pregledu in ocenjevanju. Če ne bo pritožb na odločitev o izboru izvajalca, se bodo dela, ki so ocenjena na okoli 7,5 milijona evrov, predvidoma začela spomladi, so za STA povedali na direkciji.