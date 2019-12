Ob prelomu leta: Na cestah in železnicah predvsem nadaljevanje že začetih projektov

piše Zoja Črnilec

Ljubljana, 21. decembra - Čeprav bosta med infrastrukturnimi projekti izstopala drugi tir in druga cev predora Karavanke, se bodo gradnje težko pričakovanih cestnih in železniških povezav v novem letu nadaljevale tudi drugod po državi. Spet drugi projekti, kot je večja nadgradnja gorenjske železnice in obvoznica v Vodicah, so tik pred zaključkom leta trčili ob nove ovire.