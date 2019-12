Pozimi polovična zapora ceste med Godovičem in Idrijo

Idrija, 23. decembra - Na cesti med Godovičem in Idrijo bo pozimi veljala polovična zapora, saj so se začela dela na prekladni konstrukciji galerije Jelični vrh. Dela bodo potekala do nastopa zimskih razmer, obstala pa bodo med prihajajočimi prazniki, so danes sporočili iz direkcije za infrastrukturo.