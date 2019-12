Trump uvedel sankcije proti gradnji ruskih plinovodov

Washington/Bruselj/Moskva, 21. decembra - Predsednik ZDA Donald Trump je s podpisom zakona o obrambnem proračunu omogočil tudi uvedbo sankcij proti podjetjem in posameznikom, ki sodelujejo pri gradnji ruskih plinovodov Severni tok 2 in Turški tok. Ameriške oblasti imajo 60 dni časa, da določijo tiste, ki sodelujejo pri gradnji plinovodov. EU in Rusija sta izrazili nasprotovanje sankcijam.