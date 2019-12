Predstavniški dom kongresa za sankcije proti ruskima plinovodoma

Washington, 12. decembra - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v 738 milijard dolarjev vreden proračunski predlog za Pentagon vključil tudi uvedbo sankcij proti dvema ruskima plinovodoma do Nemčije in Turčije. Washington meni, da bosta obe državi, pa tudi širša okolica, s tem še bolj odvisni od Rusije in njene energije.