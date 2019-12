Ameriški kongres potrjuje zakone o proračunski porabi

Washington, 18. decembra - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek potrdil mamutski dogovor o nadaljevanju proračunske porabe zvezne vlade v višini 1400 milijard dolarjev, v katerem je vse od obrambe in jedrskega orožja do povišanja starostne meje za nakup cigaret z 18 na 21 let. Senat je medtem potrdil zakon o porabi za obrambo v višini 738 milijard dolarjev.