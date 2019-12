Vlada ob koncu leta med prioritetami prihodnjih mesecev izpostavila tudi ureditev dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 20. decembra - Slovenija letošnje leto zaključuje v dobrem položaju, so ocenili v vladi Marjana Šarca. Med dosežki so izpostavili ohranitev socialnega miru in začetek del pri gradnji drugega tira. Začrtali so tudi ključne prioritete prihodnjega leta, med katerimi sta zagotavljanje varnosti in ureditev dolgotrajne oskrbe.