Vlada z izhodišči za zaključni del pogajanj o prihodnjem večletnem proračunu EU

piše Jernej Šmajdek

Ljubljana, 5. decembra - Vlada je danes sprejela predlog stališč do okvira Sveta EU v pogajanjih za večletni proračun unije 2021-2027 in slovenskih izhodišč za zaključni del pogajanj. Dokumenta imata oznako interno, a neuradno so predlogi finskega predsedstva EU za Slovenijo pri koheziji neugodni. Dogovor članic o prihodnjem financiranju EU se pričakuje v začetku 2020.