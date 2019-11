Vlada potrdila smer razvoja kmetijstva po letu 2021

Ljubljana, 21. novembra - Vlada je danes potrdila besedilo resolucije o strateških usmeritvah razvoja kmetijstva in živilstva z naslovom Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021. Smer med drugim je odporna in konkurenčna pridelava in predelave hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, dvig kakovosti življenja na podeželju.