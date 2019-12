Župani obmejnih občin zadovoljni z dialogom v delovni skupini

Ljubljana, 20. decembra - Na notranjem ministrstvu so se danes sešli predstavniki delovne skupine za proučitev vplivov nezakonitih migracij na življenje v obmejnih občinah. Minister Boštjan Poklukar je pojasnil, da so danes opredelili odprta vprašanja in se dogovorili za način reševanja. Zadovoljstvo nad dialogom in iskanjem rešitev so izrazili tudi župani obmejnih občin.