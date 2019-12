Po mnenju Staričeve in Čakša bi bil neuspeh Mlinarjeve močan udarec za vlado

Ljubljana, 18. decembra - Politična komentatorja Tanja Starič in Rok Čakš soglašata, da bi neuspeh ministrske kandidature Angelike Mlinar pomenil močan udarec za vlado Marjana Šarca in bi dodatno razgalil razpoke v koaliciji. Čakša bi presenetilo, če Mlinarjeva ne bi dobila zadostne podpore DZ, Staričeva pa meni, da bodo za njen uspeh potrebni taktični manevri Šarca in LMŠ.