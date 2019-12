V SAB prepričani, da Mlinarjeva na plenarni seji DZ lahko dobi podporo

Ljubljana, 17. decembra - Po ocenah generalnega sekretarja SAB Jerneja Pavliča je glasovanje članov parlamentarnih odborov, ki sta predstavitev kandidatke za kohezijsko ministrico Angelike Mlinar ocenila kot neustrezno, le izraz manjšinske vlade. Glasovanje v DZ je nekaj drugega in v SAB so prepričani, da kandidatka lahko dobi podporo na plenarni seji in postane ministrica.