Šarec verjame, da bo Mlinarjeva v DZ potrjena za ministrico

Ljubljana, 16. decembra - Premier Marjan Šarec verjame, da bo kandidatka za ministrico za razvoj, strateške projekte in kohezijo Angelika Mlinar prejela ustrezno podporo v državnem zboru in bo potrjena na to funkcijo. "Verjamem, da gre v tretje rado," je dejal v izjavi ob robu seje DZ in spomnil, da je Mlinarjeva tretja, ki jo SAB predlaga na to ministrsko mesto.