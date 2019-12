Mariborska karitas tudi letos z akcijo Več luči več upanja

Maribor, 18. decembra - Nadškofijska karitas Maribor je tudi v letošnjem adventnem času začela humanitarno akcijo Več luči več upanja, ki bo potekala vse do 2. februarja in s katero pomagajo otrokom in njihovim družinam, ki se znajdejo v socialni stiski. Kot je povedal predsednik omenjene organizacije Branko Maček, želijo letos z akcijo pomagati vsaj 70 otrokom.