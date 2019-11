Karitas do konca koncerta Klic dobrote zbrala več kot 152 tisoč evrov

Ljubljana, 27. novembra - Koncert Klic dobrote, ki je danes potekal celjski dvorani Golovec, je ob neposrednem prenosu na Televiziji in Radiu Slovenija ter Radiu Ognjišče do konca koncerta zbral 152.240 evrov, so sporočili s Slovenske karitas. Akcija zbiranja sredstev za slovenske družine v stiski se bo nadaljevala do konca leta.