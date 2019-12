Škofijska Karitas Celje z darilnimi boni pomagala 712 osebam

Celje, 11. decembra - Škofijska Karitas Celje je letos s pomočjo donatorjev zbrala 28.480 evrov. S tem denarjem so obdarili 712 otrok, starejših in posameznikov v stiski, ki so prejeli darilne bone v vrednosti 40 evrov za nakupovanje v celjskem starem mestnem jedru, je zapisano na spletnih straneh Katoliške cerkve.