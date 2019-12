Precepljenost proti ošpicam pri nas pod priporočljivimi 95 odstotki

Ljubljana, 17. decembra - Učinkovita preventiva proti ošpicam je cepljenje. To se izvede z 0,5 mililitra raztopljenega cepiva, ki se injicira v zgornji del nadlahti. Prvi odmerek prejmejo otroci od dopolnjenega leta do dopolnjenih 18 mesecev. Ponovno so cepljeni ob vstopu v osnovno šolo. Precepljenost proti ošpicam upada in je pod 95-odstotno, ki jo priporoča stroka.