Potrjeni novi primeri ošpic

Ljubljana, 17. decembra - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so zabeležili osem novih primerov ošpic. Skupno je bilo v Sloveniji letos potrjenih 38 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih. Ena oseba se zdravi na kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo UKC Ljubljana, a zaradi drugih težav in so ji naknadno potrdili sum ošpic.