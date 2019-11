V Bejrutu novi izgredi med protestniki in vojsko

Bejrut, 5. novembra - Libanonski vojski je danes uspelo odpreti glavne avtoceste po državi. Po navedbah očividcev je vojski uspelo odstraniti cestne blokade na severu, vzhodu in jugu Libanona. V glavnem mestu Bejrut je pri tem prišlo do izgredov med demonstranti in vojsko. Prijeli so približno 12 protestnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.