Zaradi protestov v Libanonu preložili zasedanje parlamenta

Bejrut, 19. novembra - Več sto libanonskih protivladnih protestnikov je danes zablokiralo vse ulice, ki vodijo do poslopja parlamenta v središču Bejruta. Zaradi tega so bili v parlamentu primorani za nedoločen čas preložiti za danes načrtovano zasedanje, na katerem naj bi obravnavali sporne zakone, ki se nanašajo na boj proti korupciji in splošno amnestijo.