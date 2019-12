Šarec opozarja pred uresničevanjem podnebnih ciljev na račun kohezije

Bruselj, 13. decembra - Premier Marjan Šarec je danes v Bruslju opozoril pred uresničevanjem cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 na račun kohezijskih sredstev. Kohezijske države se po njegovih besedah bojijo, da bi se to lahko zgodilo, saj neto plačnice želijo čim manjši proračun in denar bo treba od nekod vzeti. "Prav je, da smo že danes pozorni," je poudaril.