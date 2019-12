Do ponedeljka oviran promet po Resljevi cesti v Ljubljani

Ljubljana, 13. decembra - Zaradi nadaljevanja prenove Trubarjeve ceste bo od danes od 10. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj za ves promet zaprto križišče Resljeve in Trubarjeve ceste. Promet po Resljevi cesti, ki vodi od središča mesta do območja železniške postaje, bo tako oviran.