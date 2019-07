V Ljubljani zaradi del zaprtih več križišč

Ljubljana, 12. julija - V Ljubljani, kjer novo podobo dobiva več cestnih odsekov, bodo danes za promet zaprli križišče Resljeve ceste in Trubarjeve ulice, v soboto pa še krožišče Bratislavske, Leskoškove in Argentinske ulice. V ponedeljek sledi zaprtje križišča Poljanske ceste, Rozmanove ulice in Poljanskega nasipa. V tem času bodo mestni avtobusi po spremenjeni trasi.