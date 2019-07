V Ljubljani do konca avgusta zaprto križišče na Poljanskem nasipu

Ljubljana, 15. julija - V Ljubljani bodo danes zaradi rekonstrukcije Poljanske ceste za ves promet zaprli križišče Poljanske ceste, Rozmanove ulice in Poljanskega nasipa. Prenova Poljanske ceste je stekla marca, omenjeno križišče pa bo zaprto predvidoma do konca avgusta. V tem času bodo mestni avtobusi na linijah 5 in 13 vozili po spremenjeni trasi.