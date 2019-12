Od petka do ponedeljka oviran promet po Resljevi cesti v Ljubljani

Ljubljana, 12. decembra - Zaradi nadaljevanja prenove Trubarjeve ceste bo od petka od 10. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj za ves promet zaprto križišče Resljeve in Trubarjeve ceste, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Promet po Resljevi cesti, ki vodi od središča mesta do območja železniške postaje, bo tako oviran.