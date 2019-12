Do julija 2020 predviden zaključek del na dostopnih cestah za drugi tir

Kozina, 11. decembra - Te dni so se na nekaterih od dostopnih cest za gradbišča objektov drugega tira začela izvajati zaključna dela, vključno z asfaltiranjem cest. Dela potekajo po terminskem načrtu in bodo predvidoma končana do konca julija 2020, je povedal izvršni direktor gradbenega sektorja pri 2TDK Marko Žitnik. Skupno gre za skoraj 21 kilometrov cest.