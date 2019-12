Nov patent NIB bo olajšal raziskave onesnaženih voda

Ljubljana, 14. decembra - Nacionalni inštitut za biologijo je pridobil nov evropski patent za napravo in metodo za analizo majhnih množic in združb s pomočjo pulzno inducirane osvetlitve. Patent ponuja široke možnosti uporabe, med drugim bo omogočil bolj enostaven in hitrejši način analize cianobakterij, ki povzročajo zdravju škodljiva cvetenja v vodah.