Slovenski raziskovalci ovrgli hipotezo, da so manjši pajki hitrejši plezalci

Ljubljana, 28. maja - Eden najpomembnejših ciljev odraslega pajka je, da pride čim hitreje do samice, za kar se mora znati hitro vzpenjati. Raziskovalci so preverili hipotezo, ali so manjši pajki res hitrejši od večjih in s tem v prednosti, ter ugotovili, da so pravzaprav večji in ne manjši samci hitrejši plezalci, so sporočili z Nacionalnega inštituta za biologijo.