NIB podelil nagrade Miroslava Zeia

Ljubljana, 11. novembra - Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je ob 59-letnici obstoja že 10. podelil nagrade in priznanja, poimenovana po enem od ustanoviteljev inštituta Miroslavu Zeiu. Nagrado za izjemne dosežke na področju dejavnosti inštituta za leto 2019 sta prejeli Tanja Dreo in Nataša Mehle, nagrado za izjemno doktorsko delo pa Klemen Čandek, so sporočili z NIB.