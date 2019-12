Na grško-turški meji zaradi mraza umrlo šest migrantov

Atene, 10. decembra - V grški pokrajini Evros na meji med Grčijo in Turčijo so v zadnjih dneh našli šest migrantov, ki so umrli zaradi mraza, je danes sporočil izvedenec za sodno medicino bolnišnice v mestu Aleksandrupoli. Ženski afriškega izvora in štirje moški, stari med 18 in 30 let, so med četrtkom in nedeljo umrli zaradi podhladitve.