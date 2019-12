V Celju razstava o 50. letih minulega stoletja

Celje, 10. decembra - V Zgodovinskem arhivu Celje bodo v sredo odprli razstavo Dekade: petdeseta @Celje 1950-1959, ki jo spremlja 128-stranski slikovno bogato opremljen katalog. Z razstavo, ki bo na ogled do maja prihodnje leto, zgodovinski arhiv zaključuje petletko projekta Dekade, ki so za zagnali z obravnavo 90. let 20. stoletja.