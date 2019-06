Na Krekovem trgu v Celju razstava fotografa Purga

Celje, 20. junija - Na Krekovem trgu v Celju je do 19. julija na ogled razstava celjskega fotografa Andraža Purga, ki jo je pripravil Zgodovinski arhiv Celje v okviru zunanjih panojskih razstav v celjskem mestnem jedru Fotograf-trenutek-zgodovina. Na razstavi je na ogled 20 fotografij z raznolikimi motivi, ki so nastale med letoma 2002 in 2011, so sporočili iz arhiva.