V Celju vabijo na fotografsko-zgodovinski sprehod z mojstrom Pelikanom

piše Jasmina Vodeb Baša

Celje, 29. septembra - V Muzeju novejše zgodovine Celje so pred dnevi v kletnih prostorih Pelikanove hiše odprli razstavo, s katero vabijo obiskovalce na virtualen izlet z mojstrom Pelikanom in njegovim kolesom po Celju. Legendarni fotograf je namreč rad kolesaril po knežjem mestu in sproti v svoj objektiv lovil trenutke, s čimer je poskrbel za obsežno fotodokumentacijo.