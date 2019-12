Stavka znova ohromila promet v Parizu, v torek nov protest

Pariz, 6. decembra - Zaposleni v pariškem javnem prometu, učitelji in delavci danes nadaljujejo s stavko, zaradi česar prihaja do številnih težav v prometu. Sindikati so zaposlene, ki nasprotujejo načrtovani reformi pokojninskega sistema, ki bi odpravila bonitete zaposlenih v državnih prevoznih in komunalnih podjetjih, v torek znova pozvali na velik protest.