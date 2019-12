Stavka zaposlenih v javnem prometu ohromila Francijo

Pariz, 5. decembra - V Franciji so danes z dela odkorakali zaposleni v javnem prometu, učitelji in delavci v nekaterih drugih dejavnostih, ki nasprotujejo predlogu pokojninske reforme. Zaradi odpovedi hitrih vlakov in podzemne železnice je promet ohromljen, težave povzroča tudi zaprtje šol. Sindikati napovedujejo nadaljevanje stavke do uresničitve zahtev.